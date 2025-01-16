Новости регионов: тигра-людоеда отстрелили в Приморском крае

В Приморье отстрелили агрессивного тигра, который растерзал рыбака. Хищник был неспособен охотиться на животных. У него были отморожены лапы и сломан клык. Когда инспекторы приехали на место, тигр бросился на машину. Никто не пострадал.

Между тем ураган разрушил лед в проливе Малое Море на Байкале. Сильный ветер с порывами до 35 метров в секунду сломал ледяную корку. Ранее стало известно, что власти Иркутской области перенесли матч со звездами хоккея, который обычно проходит на льду озера, на материк. Изменение формата они объяснили теплой зимой и сложной ледовой обстановкой.

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