Редакция "АиФ" объявила конкурс "Рифма Победы"

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Объявлен поэтический конкурс "Рифма Победы" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщает сайт "Аргументы и факты".

Принять участие в конкурсе может любой желающий старше 18 лет. Для этого необходимо написать стихи на русском языке в честь ВОВ и Победы. Письма принимаются до 2 марта на электронную почту STIH@aif.ru или по адресу город Москва, улица Мясницкая, дом 42, с пометкой: "Конкурс стихов "АиФ".

В редакции "АиФ" подчеркнули, что экспертную комиссию возглавят сын поэта Владимира Высоцкого Никита Высоцкий и главный редактор "АиФ" Михаил Чкаников. С 2 апреля еженедельник "Аргументы и факты" начнет публиковать стихи трех победителей.

Между тем мультфильм "Минута памяти святой", посвященный солдатам СВО и ветеранам ВОВ, занял первое место в столичном конкурсе мультимедиа "Мы москвичи". В основе работы учеников центра внешкольной работы "На Сумском" стихотворения поэта Алексея Шмелева, который помогает бойцам специальной военной операции.

