Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 19:20

Общество

Редакция "АиФ" объявила конкурс "Рифма Победы"

Фото: Агентство "Москва"

Объявлен поэтический конкурс "Рифма Победы" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщает сайт "Аргументы и факты".

Принять участие в конкурсе может любой желающий старше 18 лет. Для этого необходимо написать стихи на русском языке в честь ВОВ и Победы. Письма принимаются до 2 марта на электронную почту STIH@aif.ru или по адресу город Москва, улица Мясницкая, дом 42, с пометкой: "Конкурс стихов "АиФ".

В редакции "АиФ" подчеркнули, что экспертную комиссию возглавят сын поэта Владимира Высоцкого Никита Высоцкий и главный редактор "АиФ" Михаил Чкаников. С 2 апреля еженедельник "Аргументы и факты" начнет публиковать стихи трех победителей.

Между тем мультфильм "Минута памяти святой", посвященный солдатам СВО и ветеранам ВОВ, занял первое место в столичном конкурсе мультимедиа "Мы москвичи". В основе работы учеников центра внешкольной работы "На Сумском" стихотворения поэта Алексея Шмелева, который помогает бойцам специальной военной операции.

Читайте также


общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика