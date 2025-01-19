19 января, 11:45Общество
Зрители Москвы 24 прислали кадры, на которых цветы пробиваются из-под снега
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.
Зрители прислали видео природной аномалии. На кадрах можно увидеть, что цветы пробиваются из-под снега.
Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.