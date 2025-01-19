Зрители Москвы 24 прислали кадры, на которых цветы пробиваются из-под снега

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Зрители прислали видео природной аномалии. На кадрах можно увидеть, что цветы пробиваются из-под снега.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.