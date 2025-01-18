‍Более 7 тыс спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний в РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 7 тысяч спасателей будут обеспечивать безопасность крещенских купаний в России, сообщил глава МЧС Александр Куренков, слова которого приводятся в телеграм-канале министерства.

"В этом году православный праздник приходится на выходные, поэтому желающих окунуться будет больше. Теплая погода на европейской части России внесла свои коррективы: лед местами не достиг безопасной толщины, от этого организовать проруби в естественных водоемах стало невозможно", – сообщил Куренков.

По его словам, органы власти оборудуют специальные места для купаний, у которых будут спасатели. Они будут дежурить у организованных мест и патрулировать водоемы для выявления стихийных купаний.

Крещенские купания пройдут на 42 площадках столицы в разных административных округах, кроме ЦАО и ЮВАО. Все точки будут принимать горожан ровно сутки с 18:00 18 января.