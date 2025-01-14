"Мой район. Новости": москвичам показали дизайн-проекты станций метро "Крымская" и "ЗИЛ"

В Москве представили дизайн-проекты станций метро "Крымская" и "ЗИЛ" Троицкой линии.

Платформа, чье название посвящено истории легендарного завода, будет украшена художественной композицией, напечатанной на стекле. Фоновым цветом станции выбрали черный. На нем будут выделяться разноцветные детали.

"Крымскую" оформят в морской тематике. На ней сделают потолки в форме парусов, а колонны и балки будут напоминать парящих птиц. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".