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14 января, 16:20

Транспорт

"Мой район. Новости": москвичам показали дизайн-проекты станций метро "Крымская" и "ЗИЛ"

"Мой район. Новости": москвичам показали дизайн-проекты станций метро "Крымская" и "ЗИЛ"

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В Москве представили дизайн-проекты станций метро "Крымская" и "ЗИЛ" Троицкой линии.

Платформа, чье название посвящено истории легендарного завода, будет украшена художественной композицией, напечатанной на стекле. Фоновым цветом станции выбрали черный. На нем будут выделяться разноцветные детали.

"Крымскую" оформят в морской тематике. На ней сделают потолки в форме парусов, а колонны и балки будут напоминать парящих птиц. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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