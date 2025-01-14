Собянин поздравил победителей и призеров международных предметных олимпиад

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поздравил московских учащихся и выпускников с успешным выступлением на международных предметных олимпиадах в 2024 году, вручив им благодарственные письма. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.

В своей речи мэр отметил эффективную работу московской системы образования и подчеркнул, что большой вклад в нее вносят педагоги, а также родители школьников.

"Но главное, конечно, это вы сами. Это ваш талант, ваши умения, ваши характеры, настроенные на победу, на лидерство, на то, чтобы посвятить себя, знания в ваших областях, которые вы выбрали, и, конечно, огромное-огромное трудолюбие", – сказал Собянин.

Градоначальник также отметил доступные условия в столице, которые позволяют построить успешную карьеру, и выразил надежду, что награжденные учащиеся воспользуются этими возможностями, а также свяжут свою дальнейшую деятельность с Москвой.

"Так что еще раз поздравляю, ребята, от себя лично, от всех горожан. Успехов вам, спасибо вам", – заключил мэр.

За прошлый год 24 столичных школьника приняли участие в международных олимпиадах, прошедших в Сербии, Казахстане, Иране, Саудовской Аравии, Египте, России и Румынии, отметили в пресс-службе мэра и правительства города. Всего москвичи завоевали 19 золотых медалей, 3 серебряные и 2 бронзовые.



При этом общая доля наград московских школьников, завоеванных сборной Россией в 2024-м, составила 57% (42 медали). Так, на соревнованиях по географии и биологии москвичи добились 100% от всех золотых наград сборной, еще на трех олимпиадах – по химии, информатике и астрономии – доля золота составила 75%.

В пресс-службе добавили, что все победители и призеры международных состязаний могут рассчитывать на вознаграждение на региональном и федеральном уровнях. Например, в бюджете столицы предусмотрены единовременные выплаты победителям, награжденным золотой медалью, по 1,5 миллиона рублей за каждое звание, призерам, взявшим серебро, по 1 миллиону, а за бронзу – по 500 тысяч.

В свою очередь, школьники, выигравшие золото на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, получат по 1 миллиону рублей, за серебро – по 500 тысяч и за бронзу – по 400 тысяч, следует из указа Владимира Путина.

Между тем на спортивных соревнованиях в 2024 году школьники из Москвы завоевали более 50 медалей. Так, столичные ученики стали лучшими на состязаниях по шахматам, регби, большому теннису и другим видам спорта.

Например, команда клуба "Гринстар" школы № 1150 имени дважды Героя Советского Союза К. К. Рокоссовского завоевала титул чемпиона всероссийских соревнований "Регбийная школьная лига". Мужская и женская сборные студенческого спортивного клуба "Приоритет-МИПК" заняли первое место на Всероссийском фестивале студенческого спорта "АССК. Фест".