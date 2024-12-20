Школьники из Москвы завоевали более 50 медалей на соревнованиях в 2024 году

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Школьники из Москвы завоевали более 50 медалей на спортивных соревнованиях в 2024 году, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

В Москве работают более 28 тысяч секций по 67 видам спорта, а занятия посещают свыше 340 тысяч детей.

"Они ставят как индивидуальные, так и коллективные рекорды. Например, осенью в "Лужниках" состоялся первый в истории и одновременно самый масштабный парад школьных и студенческих спортивных клубов в России, в котором приняли участие около пяти тысяч человек. Самым массовым также стал танцевальный флешмоб под живую музыку, к которому присоединились более 1,2 тысячи москвичей", – рассказали в департаменте.

Так, школьники стали лучшими на состязаниях по шахматам, регби, большому теннису и другим видам спорта. Команда клуба "Гринстар" школы № 1150 имени дважды Героя Советского Союза К. К. Рокоссовского завоевала титул чемпиона всероссийских соревнований "Регбийная школьная лига". Мужская и женская сборные студенческого спортивного клуба "Приоритет-МИПК" заняли первое место на Всероссийском фестивале студенческого спорта "АССК. Фест".

Также москвичи защищают честь столицы на мировых состязаниях. К примеру, воспитанник детско-юношеской спортивной школы имени М. М. Ботвинника Московского дворца пионеров Роман Шогджиев стал чемпионом мира по шахматам среди мальчиков до 10 лет на турнире в итальянском Монтесильвано. Титул он завоевал во второй раз.

Гимнастки из спортклуба "Академия чемпионов" в школе № 58 стали золотыми и серебряными призерами Кубка мира по эстетической гимнастике – 2024.

Ранее стало известно, что Всероссийская олимпиада школьников пройдет по 24 предметам в период с 15 марта по 30 апреля 2025 года. В заключительном этапе смогут принять участие ученики, выступающие на региональном этапе за 9–11-е классы и получившие необходимое количество баллов, а также победители и призеры финала прошлого года.

В минувшем учебном году на муниципальный этап было подано свыше 1,5 миллиона заявок, а количество участий превысило 2,5 миллиона.