Всероссийская олимпиада школьников пройдет с 15 марта по 30 апреля 2025 года

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Всероссийская олимпиада школьников пройдет по 24 предметам в период с 15 марта по 30 апреля 2025 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минпросвещения РФ.

В заключительном этапе смогут принять участие ученики, выступающие на региональном этапе за 9–11-е классы и получившие необходимое количество баллов, а также победители и призеры финала прошлого года.

В минувшем учебном году на муниципальный этап было подано свыше 1,5 миллиона заявок, а количество участий превысило 2,5 миллиона. По версии Минпросвещения, самыми популярными предметами стали русский язык, биология и обществознание.

В ведомстве напомнили, что всероссийская олимпиада школьников проводится каждый год и включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Причем дипломы победителей и призеров последнего этапа действуют четыре года и позволяют поступать в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующему профилю.

Победители и призеры заключительного этапа, в свою очередь, могут стать участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд РФ для участия в международных олимпиадах.

В сентябре прошла открытая международная астрономическая олимпиада, в которой москвичи завоевали пять золотых медалей в составе команды РФ. Больше всего баллов набрала Екатерина Чуркина из школы № 179. Она стала абсолютной победительницей соревнования.

Также золотые медали завоевали Марк Яковлев из школы № 179, Ольга Карасева и Дмитрий Тимофеев из школы Центра педагогического мастерства и Егор Леденев из школы "Летово". Олимпиада прошла на Федеральной территории "Сириус", в ней участвовали ученики из 20 стран.