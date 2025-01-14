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14 января, 08:00

Транспорт

Тематический поезд о родине Деда Мороза начал курсировать в московском метро

Тематический поезд о родине Деда Мороза начал курсировать в московском метро

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На Серпуховско-Тимирязевской линии метро запустили новый тематический поезд, посвященный родине Деда Мороза. Его вагоны украшены декором в стиле разных времен года, а стены оформлены кружевными узорами.

Пассажиры смогут узнать о достопримечательностях Вологодской области и увидеть дом, где создаются костюмы для новогоднего волшебника. Состав будет курсировать в столичном метро на протяжении полугода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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