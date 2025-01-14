Городские службы очистили столичные дороги и тротуары от снега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров столицы, а также осуществили противогололедную обработку. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

Цикл работ был проведен в 16:00. Повторить его планируется в 22:00, указали в ведомстве.

Особое внимание специалисты уделяют очистке пешеходных зон и тротуаров, а также подходов к остановкам общественного транспорта, станций метро и МЦК. Не менее тщательно проводится очистка железнодорожных станций и платформ, пересадочных узлов, объектов социальной сферы и потребительского рынка.

В связи со снегопадом столичные городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Специалисты осуществляют постоянный контроль за состоянием дорог и тротуаров города. Так, чтобы облегчить проезд большегрузных машин, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовали дежурные бригады по буксировке.

Кроме того, в Москве продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 23:00 24 января. В Московской области режим опасности будет действовать до 02:00 25 января.

