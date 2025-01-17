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17 января, 22:30

Общество

Иммунолог оценил вероятность вспышки свиного гриппа в России

Иммунолог оценил вероятность вспышки свиного гриппа в России

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Врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил вероятность вспышки свиного гриппа в России, в том числе в Московском регионе. Эта информация активно распространяется в Сети. Многие указывают на то, что больницы и поликлиники уже якобы усиливают дезинфекцию помещений.

По его словам, на данный момент фиксируется рост заболеваемости. Однако, как он утверждает, ничего необычного среди этих случаев нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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