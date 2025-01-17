Москва усилит заботу о зеленом фонде города с учетом потребностей горожан

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Вице-президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России, директор Аграрного технологического института РУДН Эльвира Довлетярова заявила, что Москва усилит заботу о зеленом городе города с учетом потребностей горожан. Об этом сообщает ИА "Регнум".

"Пожалуй, все мировые мегаполисы сегодня вынуждены сталкиваться с различными экологическими вызовами, которые требуют постоянной адаптации, гибкости управленческих решений и гармоничного соединения этих функций", – рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что каждый город самостоятельно принимает меры по вопросу экологии.

Довлетярова отметила, что в прошлом году столица обновила свое законодательство в сфере охраны и развития зеленого фонда, и посоветовала принимать отраслевую схему развития зеленых территорий с учетом потребностей города и его жителей.

Такой подход поможет оберегать существующие зеленые зоны, а также создавать новые и восстанавливать старые.

"Отраслевая схема дает инструмент для оценки озеленения каждого района Москвы и позволяет планировать развитие города с учетом этих данных", – объяснила эксперт.

По ее мнению, так столица сможет эффективно выявлять зеленые участки города, которые требуют особого внимания, а также предлагать решения для их благоустройства в дальнейшем.

Ранее замдиректора Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Кашанин заявил, что все зеленые зоны Москвы будут находиться под максимальной защитой. Он уверен, что внедрение современных стандартов, связанных с контролем парков, скверов и дворов, стало своевременным решением властей Москвы.

