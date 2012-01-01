Терапевт Кондрахин объяснил, почему нельзя окунаться на Крещение без подготовки

19 января православные христиане ежегодно отмечают Крещение Господне. Одна из главных традиций церковного праздника – крещенские купания: считается, что, окунувшись в холодную воду, можно очистить душу от грехов. Расскажем, у каких столичных водоемов подготовят безопасные площадки для купаний и кому стоит вовсе отказаться от этой традиции.

Купели в Москве и Подмосковье

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Крещенские купания традиционно проходят в ночь на 19 января. Для удобства москвичей в столице в 2025 году оборудовали 42 специальные площадки в разных административных округах города, кроме ЦАО и ЮВАО. Адрес ближайшей к дому купели или майны можно посмотреть здесь. Все точки будут принимать горожан ровно сутки – с 18:00 18 января.

Безопасности в ночь на Крещение будет уделяться особое внимание, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Все места для купаний были заранее обследованы водолазами и спасателями, а на всех площадках будут дежурить сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона, полицейские и медицинские работники.

Помимо этого, на всех точках будет организована необходимая инфраструктура: пункты обогрева, питания и медпомощи, раздевалки, туалеты. Сами купели и майны оборудуют деревянными поручнями, настилами и спусками с противоскользящим покрытием.



Петр Бирюков заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков Под контролем находятся возможные места несанкционированного купания, там также будут дежурить спасатели, чтобы не допустить происшествий на воде.

Также около 200 мест для крещенских купаний подготовили в Подмосковье.

Православные верующие каждый год отмечают Крещение Господне с 18 на 19 января. Праздник связан с событием земной жизни Иисуса Христа: по преданию, когда Сыну Божьему исполнилось 30, он крестился в реке Иордан. Обряд проводил пророк Иоанн Предтеча, который позже был назвал Иоанном Крестителем. В храмах накануне Крещения проводится Всенощное бдение, а 19 января проходят праздничные службы. В Крещенский Сочельник верующие соблюдают пост, а на следующий день приходят в храмы за освященной водой: христиане верят, что она имеет чудодейственные свойства. Также на Крещение люди окунаются в проруби, майны, купели – вода в них тоже освящается. В народе считается, что такая традиция очищает душу и приближает ее к Богу.

От закаливания к обострению?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Несмотря на то что крещенские купания очень распространены, есть мнения, что окунаться в прорубь все же не обязательно. В РПЦ объяснили, что погружение в воду не смоет грехи. Окунание на Крещение – только традиция, не связанная с религией, отметили в церкви.

В свою очередь, врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Москвой 24 рассказал, что для некоторых людей это даже опасно. В первую очередь он рекомендовал отказаться от купаний при вирусной инфекции, так как переохлаждение может усугубить течение болезни.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог Любое воспалительное заболевание идет по своим канонам, и дополнительное воздействие на организм дает ему возможность реализоваться в худшую сторону, привести к осложнениям.

Окунаться не стоит также тем, у кого хронические заболевания в стадии обострения. Холодная вода – это стресс для организма, который может усилить симптомы, и болезнь потечет более бурно, объяснил врач.

"Также могут обостриться психические заболевания. Холодная вода вызывает выброс адреналина, и это ведет к определенным последствиям. Человек может испугаться, или у него проявятся какие-то фобии, он начнет неадекватно себя вести", – предупредил он.

Кондрахин посоветовал воздержаться от традиции и тем, кто решил впервые поучаствовать в крещенских купаниях, но при этом не подготовил организм заранее. По словам эксперта, чтобы перенести такую процедуру нормально, необходимо закаляться, и не один год.

"Если резко – организму будет очень сложно, и как он отреагирует на такой стресс – неизвестно", – объяснил терапевт.

Он также рекомендовал каждому перед нырянием в прорубь посетить врача, чтобы знать, имеются ли индивидуальные противопоказания.