Роспотребнадзор выпустил рекомендации на традиционные купания в Крещение

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Роспотребнадзор призвал граждан замерять артериальное давление перед крещенскими купаниями, а также пребывать на свежем воздухе перед входом в прорубь и разогревать кожные покровы, следует из рекомендаций, опубликованных на сайте ведомства.

Сами купания можно проводить только в официально оборудованных местах, где за соблюдением правил безопасности следят сотрудники спасательных и медицинских служб, указали в Роспотребнадзоре. Кроме того, чтобы не допустить общего переохлаждения, в воде разрешается находиться не дольше минуты.

В воду необходимо спускаться ногами, так как ныряние в прорубь головой грозит спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания, добавили там. При этом, выходя из купели, стоит придерживаться за поручни или обратиться за помощью к окружающим. После купания необходимо сразу же насухо вытереться и надеть теплую одежду.

Вместе с тем в ведомстве напомнили о запрете употребления алкоголя перед мероприятием из-за расширения сосудов и нагрузки на сердце.

"Лучшим средством для обогрева является горячий чай с добавлением меда, имбиря, цедры апельсина, лимона или шиповника. За несколько часов до погружения в воду нужно плотно поесть, обеспечив организм ресурсами для обогрева", – отметили в Роспотребнадзоре.

Также гражданам напомнили, что купания противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной системы, болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также с воспалительными заболеваниями носоглотки и с эндокринными заболеваниями.

Помимо этого, купаться в проруби категорически не рекомендуется детям, беременным женщинам и пожилым людям, резюмировали в ведомстве.

Крещенские купания пройдут на 42 площадках столицы в разных административных округах, кроме ЦАО и ЮВАО. Все точки будут принимать горожан ровно сутки с 18:00 18 января.

Также около 200 мест для купаний подготовлены в Московской области. Речь идет о купелях, созданных при храмах, а также об оборудованных площадках, которые подготовили на открытых водоемах и прудах.

В Москве уже провели санитарно-эпидемиологические проверки купелей перед мероприятием. Управление Роспотребнадзора исследовало воду в 44 точках, которые представило правительство столицы. По итогам проверок в 40 купелях из 44 вода соответствует гигиеническим нормам по всем показателям. Еще четыре купели были исключены из списка мест для крещенских купаний.