Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе рассказал, как правильно провести Крещение

В воскресенье, 19 января, православные отметят Крещение. В этот день принято окунаться в прорубь.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе рассказал, как правильно провести Крещение.

Он отметил, что те, кто не смог погрузиться в купель в этот день, не являются духовно ущербными по сравнению с теми, кто эту традицию соблюдает.

Большое интервью с Вахтангом Кипшидзе выйдет в пятницу, 17 января, в эфире телеканала Москва 24.