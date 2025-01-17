Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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17 января, 14:15

Общество

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе рассказал, как правильно провести Крещение

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе рассказал, как правильно провести Крещение

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В воскресенье, 19 января, православные отметят Крещение. В этот день принято окунаться в прорубь.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе рассказал, как правильно провести Крещение.

Он отметил, что те, кто не смог погрузиться в купель в этот день, не являются духовно ущербными по сравнению с теми, кто эту традицию соблюдает.

Большое интервью с Вахтангом Кипшидзе выйдет в пятницу, 17 января, в эфире телеканала Москва 24.

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