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20 января, 07:15

Политика

В Совфеде предложили заблокировать "Игру в кальмара"

В Совфеде предложили заблокировать "Игру в кальмара"

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Сериал "Игра в кальмара" может оказаться под запретом в России. Причиной стали обвинения в пропаганде жестокости и обесценивании человеческой жизни. В Совете Федерации предложили блокировать шоу в российском интернете, отметив, что оно может негативно повлиять на детей.

Сенаторы считают, что сериал пропагандирует насилие и унижает ценность человеческой жизни, особенно в контексте того, как в шоу показана борьба за выживание в условиях жестокой конкуренции.

Режиссер сериала Хван Дон Хек утверждает, что насилие в сериале является символическим, отражая проблемы общества, где люди вынуждены бороться за выживание в условиях капитализма.

Кроме того, в России обсуждается возможность введения возрастных ограничений для таких проектов. Психологи и кинокритики предупреждают, что запрет может только повысить интерес подростков к сериалу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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