В Южной Корее арестован и. о. главы службы охраны президента

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Исполняющий обязанности директора службы охраны президента Южной Кореи Ким Сон Хун арестован в Сеуле, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Yonhap.

По информации издания, чиновника арестовали в штаб-квартире Национального управления расследований в Сеуле, когда тот приехал на допрос в рамках дела о введении военного положения в республике. Отмечается, что до этого Ким Сон Хун трижды не явился на допрос, что и стало причиной его задержания.

"Исполняющий обязанности директора службы охраны президента подозревается в препятствовании органам власти при исполнении", – говорится в сообщении.

В свою очередь, сам чиновник заявил, что его действия были всего лишь выполнением "законных обязанностей по обеспечению безопасности".

О том, что южнокорейские полицейские арестовали Ким Сон Хуна, стало известно 15 января. По данным СМИ, во время ареста он находился на территории резиденции президента Юн Сок Еля, который ранее также был арестован силовиками.

В декабре прошлого года Юн Сок Ель вводил военное положение в стране. Тогда он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.