Президент Южной Кореи посетил слушание о своем аресте и выступил в суде

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Задержанный президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял участие в судебном слушании о выдаче ордера на его арест. Во время заседания он прояснил свою позицию, выступая на протяжении почти 40 минут, рассказал адвокат политика Юн Гап Кын. Его слова приводит РИА Новости.

Слушание, которое состоялось в суде Западного округа Сеула, продолжалось с 14:00 до 18:50, то есть с 08:00 до 12.50 по московскому времени. После его завершения глава государства вернулся в центр временного содержания, где он вынужден оставаться на время расследования. Предполагается, что суд объявит о своем решении по данному делу в ночь на 19 января или уже в воскресенье.

"Президент добросовестно объяснил факты, доказательства и юридические вопросы и ответил на них... Мы будем спокойно ждать, пока не будет оглашено решение суда", – подчеркнул адвокат политика, беседуя с журналистами.

Юрист также отметил, что президент лично давал объяснения по предъявляемым ему обвинениям. Кроме того, южнокорейский лидер сделал заключительное заявление примерно за 5 минут до окончания слушания.

Об аресте Юн Сок Еля силовиками стало известно в ночь на 15 января. Это стало первым в истории Южной Кореи случаем, когда следователи арестовали действующего президента, хоть и временно отстраненного.

Тем не менее адвокаты политика настаивают на том, что глава государства добровольно пришел в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих, чтобы избежать столкновений между полицией и его охраной.

В декабре суд в Южной Корее утвердил ордер на арест Юн Сок Еля в рамках расследования дела об импичменте и военном положении. Главу Южной Кореи подозревают в мятеже и препятствовании осуществлению исполнительной власти.