Yonhap: президент Южной Кореи останется в изоляторе на время обжалования ареста

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Временно отстраненный от должности и арестованный по обвинениям в мятеже президент Южной Кореи Юн Сок Ель отказался от личного присутствия в суде во время обжалования законности его задержания, передает агентство Yonhap со ссылкой на его адвокатов.

Представлять интересы Юн Сок Еля в этом процессе намерены его адвокаты. Поводом для такого решения послужил тот факт, что этот допрос имеет отношение не к содержанию вменяемых политику противозаконных действий, а к процедуре апелляции по решению суда о выдаче ордера на его арест, пояснили представители его защиты.

Вместе с тем адвокаты обратили внимание на трудности в организации перемещения Юн Сок Еля из Сеульского следственного изолятора, который находится в городе Ыйван южнее столицы государства, в Центральный районный суд Сеула. Проблемы объясняются необходимостью обеспечить политику должный уровень охраны, поскольку он все еще остается действующим президентом.

Об аресте Юн Сок Еля силовиками стало известно в ночь на 15 января. Это стало первым в истории Южной Кореи случаем, когда следователи арестовали действующего президента, хоть и временно отстраненного.

Тем не менее адвокаты политика настаивают на том, что глава государства добровольно пришел в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих, чтобы избежать столкновений между полицией и его охраной.

В декабре суд в Южной Корее утвердил ордер на арест Юн Сок Еля в рамках расследования дела об импичменте и военном положении. Главу Южной Кореи подозревают в мятеже и препятствовании осуществлению исполнительной власти.

В этом же месяце Юн Сок Ель вводил военное положение в стране. Тогда он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

