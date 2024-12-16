Yonhap: отстраненного от должности президента Южной Кореи Юн Сок Еля допросят 18 декабря

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Следствие планирует допросить отстраненного от должности президента Южной Кореи Юн Сок Еля 18 декабря, передает агентство Yonhap.

"Объединенная следственная группа сообщает, что попросит Юна явиться на допрос в среду", – указано в сообщении.

В отношении Юн Сок Еля проводится расследование по подозрению в мятеже с целью свержения конституционного строя.

Первое голосование по импичменту президента состоялось в парламенте Республики Корея 7 декабря. Однако тогда его так и не объявили из-за бойкота со стороны правящей партии. Тем не менее Юн Сок Ель заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследования против него.

Его организовали после того, как глава государства ввел военное положение в стране. Тогда он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в республике недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Повторное голосование по вопросу импичмента было проведено 14 декабря. Парламент Южной Кореи выступил за отстранение лидера страны от власти.

