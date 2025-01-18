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18 января, 09:30

Политика

Новости мира: инаугурацию Трампа проведут в закрытом формате

Новости мира: инаугурацию Трампа проведут в закрытом формате

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Церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа пройдет в закрытом формате. Событие, за которым следят миллионы людей по всему миру, перенесли в помещение из-за прогноза аномальных морозов. Об этом Трамп заявил в своих соцсетях, добавив: "Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Если вы все же решите прийти, одевайтесь тепло!". Церемония состоится 20 января, в этот день ожидается -13 градусов и сильный ветер.

Между тем в Саудовской Аравии завершилось ралли "Дакар-2025". Гонка в пустыне проводится уже 6-й раз и состоит из 12 этапов. Участие в ней приняли более 800 спортсменов со всего мира. Победу в самом престижном классе – заезде на внедорожниках выиграл Язид ар-Раджи из Саудовской Аравии. За все время проведения соревнований на пьедестал впервые взошел представитель страны-хозяйки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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