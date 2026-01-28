Форма поиска по сайту

Новости

28 января, 17:53

Наука

Поток солнечного ветра может вызвать магнитные бури на Земле в ближайшее время

Фото: depositphotos/vampy1

Поток солнечного ветра от корональной дыры достиг Земли. В ближайшее время он может вызвать слабые магнитные бури, предупредили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Пока геомагнитные индексы держатся в зеленой зоне, однако вскоре они почти наверняка пожелтеют, говорится в публикации. В то же время полученные специалистами данные о параметрах плазмы выглядят благоприятными для разгорания полярных сияний.

"Вероятность опускания аврорального овала до средних широт (Москва и ниже) почти отсутствует, но Центральная Россия сейчас и так закрыта тучами. На севере и северо-западе к вечеру будут возможны наблюдения. Если кому-то повезет найти просвет в облаках", – отметили в лаборатории.

Ранее стало известно, что 28 февраля жители Земли смогут наблюдать малый парад планет. На близком расстоянии друг от друга расположатся Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера. Планеты будут видны низко над западным горизонтом сразу после захода Солнца. В Москве это окно продлится с 18:40 до 20:00.

Экипаж МКС смог наблюдать северное сияние

