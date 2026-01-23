В РАН опровергли информацию о появлении смайлика около Луны

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Информация СМИ о том, что ночью 23 января можно будет увидеть смайлик из Луны и двух планет, не соответствует действительности. Об этом заявила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

Ученые назвали эти сведения фейком. Специалисты представили иллюстрацию реальной конфигурации небесных тел, отметив, что одна из упоминаемых планет – Нептун – не видна невооруженным глазом.

"Мы тоже расстроены. Ставим грустный смайлик", – заявили в РАН.

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Ранее сообщалось, что в столичном регионе в выходные дни, 24 и 25 января, из-за метеорологических условий могут образоваться световые столбы. Их появлению способствует сочетание сильных морозов, низкого ветра и высокой влажности.