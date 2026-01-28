28 января, 17:46Шоу-бизнес
Прокурор запросил 4 года колонии для бизнес-партнера блогера Лерчек
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Прокурор потребовал приговорить к 4 годам колонии общего режима бизнес-партнера блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) Романа Вишняка. Об этом сообщает ТАСС из зала Гагаринского суда Москвы.
Кроме того, гособвинение настаивает на назначении для Вишняка штрафа в размере 1 миллиона рублей.
Чекалина, ее бывший муж Артем и Вишняк проходят обвиняемыми по делу о совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов.
По версии прокуратуры, с помощью подложных документов из России было выведено более 250 миллионов рублей якобы для оплаты фитнес-марафонов Лерчек через Дубай. В документах содержалась недостоверная информация о целях и основаниях переводов.
Суд постановил поместить Чекалиных и Вишняка под домашний арест, а также арестовал имущество Лерчек.
Блогер не признала вину, тогда как ее бывший муж признался в налоговом преступлении, но не в выводе средств за рубеж. Вишняк заключил досудебное соглашение и был освобожден из-под домашнего ареста.
В ноябре 2025-го арест Чекалиных был продлен на полгода, а в декабре Мосгорсуд оставил это решение без изменений.