Прокурор запросил 4 года колонии для бизнес-партнера блогера Лерчек

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Прокурор потребовал приговорить к 4 годам колонии общего режима бизнес-партнера блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) Романа Вишняка. Об этом сообщает ТАСС из зала Гагаринского суда Москвы.

Кроме того, гособвинение настаивает на назначении для Вишняка штрафа в размере 1 миллиона рублей.

Чекалина, ее бывший муж Артем и Вишняк проходят обвиняемыми по делу о совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов.

По версии прокуратуры, с помощью подложных документов из России было выведено более 250 миллионов рублей якобы для оплаты фитнес-марафонов Лерчек через Дубай. В документах содержалась недостоверная информация о целях и основаниях переводов.

Суд постановил поместить Чекалиных и Вишняка под домашний арест, а также арестовал имущество Лерчек.

Блогер не признала вину, тогда как ее бывший муж признался в налоговом преступлении, но не в выводе средств за рубеж. Вишняк заключил досудебное соглашение и был освобожден из-под домашнего ареста.

В ноябре 2025-го арест Чекалиных был продлен на полгода, а в декабре Мосгорсуд оставил это решение без изменений.

