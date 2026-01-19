Беременная блогер Лерчек рассказала о своем самочувствии после операции

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) чувствует себя нормально после перенесенной операции. Об этом она рассказала в беседе с журналистами перед заседанием в Гагаринском суде Москвы.

"Хочу, чтобы уже все просто завершилось наилучшим образом, родить здорового ребенка и спокойно провести время с семьей", – цитирует блогера РИА Новости.

Первый раз Лерчек была доставлена в больницу с тонусом матки 24 декабря 2025 года. Ее жених Луис Сквиччиарини уточнял, что была угроза выкидыша. Решение о проведении операции врачи приняли во время второй госпитализации. Причиной стали сильные боли, которые беспокоили девушку.

Чекалина и ее бывший муж Артем обвиняются в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов. Предварительно, они вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком вывели из страны более 250 миллионов рублей по подложным документам.

По данным прокуратуры, в представленных документах была недостоверная информация об основаниях, целях и назначении переводов. Речь идет об оплате фитнес-марафонов блогера через Дубай.

Суд отправил Чекалиных и Вишняка под домашний арест, а также арестовал имущество блогера. Лерчек не признала свою вину, а ее экс-супруг в содеянном признался. Вишняк, кроме признания вины, заключил досудебное соглашение, после чего его отпустили из-под домашнего ареста.

В ноябре 2025-го суд продлил Чекалиным домашний арест на полгода. В декабре Мосгорсуд оставил данное решение в силе.