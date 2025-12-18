Московский суд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста блогеру Лерчек

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

Московский городской суд не стал менять решение о продлении домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, по делу о выводе денежных средств за границу, сообщил ТАСС адвокат Сергей Гуров.

Он подчеркнул, что суд апелляционной инстанции оставил в силе постановление Гагаринского районного суда Москвы о продлении меры пресечения.

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных обвиняют в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов. Предварительно, они вывели из РФ валюту в размере свыше 250 миллионов рублей по подложным документам в составе организованной группы. Также в этом участвовал их бизнес-партнер – соучредитель компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк.

По данным столичной прокуратуры, в документах, предоставленных Чекалиными, были недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Речь идет об оплате фитнес-марафонов Лерчек через Дубай.

Позднее суд Москвы отправил блогеров и их бизнес-партнера под домашний арест. Также было арестовано имущество блогеров.

Чекалина, несмотря на предоставленные признательные показания, свою вину не признала. Ее экс-супруг признался в преступлении, однако отметил, что к выводу средств не причастен. Вишняк признал свою вину, а также заключил досудебное соглашение, из-за чего его отпустили из-под домашнего ареста.

В ноябре 2025 года суд продлил блогерам домашний арест на полгода. Отмечалось, что инстанция не удовлетворила ходатайство стороны защиты о возвращении дела прокуратуре для устранения нарушения территориальной подследственности.

На заседание Мосгорсуда 18 декабря Чекалина не явилась из-за недомогания на фоне беременности. Ее адвокат просил смягчить меру пресечения для своей подзащитной и избрать ей запрет определенных действий.