18 декабря, 21:56

Происшествия

Охранника школы в Петербурге, где ученик напал на учительницу, отпустили под подписку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудница охранного предприятия, работавшая в школе в Санкт-Петербурге во время нападения ученика на педагога, отпущена под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, охранник пропустила ученика с ножом без досмотра, несмотря на сработавшие рамки металлоискателей. В связи с этим ей было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою вину женщина признала.

ЧП произошло в школе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 15 декабря. Девятиклассник напал с ножом на 29-летнего преподавателя, после чего попытался покончить с собой. Его действия успели пресечь полицейские. Уточнялось, что мотивом нападения стала выставленная плохая оценка.

Пострадавшая учительница была доставлена в больницу. Ее состояние оценивалось как тяжелое. Школьник тоже был госпитализирован. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сам подросток во время допроса частично признал свою вину. При этом он исключил наличие конфликта между ним и учительницей.

СМИ также выяснили, что школьник не состоял на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Его семья не считалась социально неблагополучной.

происшествиярегионы

