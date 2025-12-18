Форма поиска по сайту

18 декабря, 07:23

Происшествия

Напавшему на учительницу в Санкт-Петербурге школьнику предъявлено обвинение

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Подростку, который напал на педагога в Санкт-Петербурге, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Школьник во время допроса частично признал свою вину. При этом он исключил наличие конфликта между ним и учительницей. В скором времени злоумышленнику будет избрана мера пресечения.

Помимо этого, сотруднице охранного предприятия было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, так как она не досмотрела мальчика, который пронес в образовательное учреждение нож, несмотря на срабатывание рамки металлоискателя. Свою вину женщина признала.

Правоохранители продолжают расследовать дело. В частности, они допросили пострадавшую учительницу и свидетелей инцидента. Кроме того, назначены судебные экспертизы и проводятся иные мероприятия, которые позволят выявить обстоятельства произошедшего.

Девятиклассник напал с ножом на 29-летнего преподавателя в школе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 15 декабря. После произошедшего мальчик попытался покончить с собой, однако его действия успели пресечь полицейские. По факту случившегося было возбуждено дело о покушении на убийство.

Пострадавшая была доставлена в больницу. Ее состояние оценивалось как тяжелое. Школьник тоже был госпитализирован.

Уточнялось, что мотивом нападения стала выставленная плохая оценка. СМИ уточняли, что подросток не состоял на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Его семья также не считалась социально неблагополучной.

Спустя время была задержана сотрудница охранного предприятия, которая работала в школе в Санкт-Петербурге во время нападения ученика на педагога.

