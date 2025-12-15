Форма поиска по сайту

15 декабря, 21:35

Происшествия

Напавший на учительницу в Петербурге подросток не состоял на учете в ПНД

Фото: телеграм-канал SHOT

Подросток, напавший на учительницу в школе Санкт-Петербурга, не состоял на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"В ПНД семья обращалась лишь раз за справкой, на учете родители тоже не состоят. Ребенок был осмотрен в школе психиатром в сентябре в рамках профосмотров несовершеннолетних", – пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что семья также не состояла на учете как социально неблагополучная.

В экстренных службах добавили, что сейчас с подростком работает психиатр. Школьник находится в медучреждении, решается вопрос о переводе его в детскую психиатрическую больницу.

"Возможно шоковое состояние с паническими атаками", – говорится в сообщении.

Девятиклассник нанес педагогу не менее трех ножевых ранений в одной из школ Петербурга 15 декабря.

По информации СМИ, подросток ударил учительницу со спины, когда та отвернулась к столу. После первого удара она обернулась, и нападавший дважды ударил ее в область груди. Затем мальчик попытался покончить с собой, однако его остановили правоохранители.

Учительницу прооперировали, она находится в реанимации. По словам врачей, женщина в стабильном состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

