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17 июля, 18:50

Происшествия

Умерла одна из двух девочек, пострадавших при нападении школьника в Домодедове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Одна из девочек, пострадавших в результате нападения подростка в подмосковном Домодедове, скончалась. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Она получила несовместимые с жизнью травмы, но врачи боролись до последнего. Прости нас, девочка... Соболезнования близким", – написала она в своем телеграм-канале.

Вторую девочку выписали из больницы, добавила детский омбудсмен.

Нападение на двух девочек 13 и 16 лет произошло в лесу рядом с одним из СНТ городского округа Домодедово 12 июля. 16-летний подросток ударил их молотком по голове.

Одной из потерпевших удалось сбежать и позвать на помощь, но вторая девочка потеряла сознание. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже суд арестовал нападавшего и предъявил ему обвинение в покушении на убийство.

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происшествия

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