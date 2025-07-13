13 июля, 14:00Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в нападении на девочек в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Суд арестовал 16-летнего москвича, которого подозревают в нападении на двух девочек 13 и 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного СК.
"По ходатайству следствия судом обвиняемый арестован до 11 сентября 2025 года", – говорится в сообщении.
Также подростку предъявили обвинение в покушении на убийство. Кроме того, с участием фигуранта проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно рассказал и показал, как именно совершил преступление.
Инцидент с нападением на подростков произошел в лесу рядом с одним из СНТ городского округа Домодедово. По предварительной версии, злоумышленник ударил двух девочек по голове молотком.
Пострадавших госпитализировали, одна из подростков находится без сознания в тяжелом состоянии. По словам ее бабушки, врачи пока не дают никаких прогнозов.