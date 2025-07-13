Задержан подозреваемый в ранении мужчины ножом в подмосковном Подольске

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Полицейские задержали мужчину, который подозревается в нападении с ножом и причинении тяжкого вреда здоровью в подмосковном Подольске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Южный поселок в микрорайоне Климовск. По предварительным данным, между двумя мужчинами возникла ссора. Затем один из участников конфликта нанес ножевое ранение своему оппоненту. В итоге гражданин 2006 года рождения был госпитализирован.

Злоумышленником оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 2001 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее неизвестный мужчина напал на девушку у дома на Рублевском шоссе. Потерпевшая смогла оказать сопротивление и отбиться от нападавшего. Злоумышленника задержали, а следователи возбудили уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера".

