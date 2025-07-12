Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении на двух девочек в Домодедове

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела по факту нападения 16-летнего подростка на двух девочек в Домодедове. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство"). Доклад о расследовании Бастрыкину предоставит руководитель ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев.

Инцидент произошел рядом с садоводческим товариществом в Домодедове. Там подросток нанес удары молотком по голове 13-летней и 16-летней девочкам.

Одной потерпевшей удалось убежать от напавшего и сообщить о случившемся родителям. После этого была вызвана скорая помощь, и пострадавших доставили в медучреждение. Как рассказала бабушка 13-летней потерпевшей, ее внучка в настоящий момент находится в тяжелом состоянии в детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля.

По словам женщины, девочки дружили, однако с напавшим они не были знакомы. Она также уточнила, что подросток приехал из деревни Борисово, семьи пострадавших его не видели ранее.

На допросе злоумышленник признался в содеянном. Правоохранители будут просить суд о его аресте.