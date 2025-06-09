Суд арестовал обвиняемую в убийстве 5-летней дочери в Воскресенске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Суд отправил в СИЗО до 8 августа 40-летнюю женщину, которая обвиняется в убийстве собственной 5-летней дочери в Воскресенске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Такое решение было принято исходя из сведений о личности обвиняемой, а также с учетом возможности скрыться от органов предварительного следствия и суда. По данным ведомства, вину женщина признала в полном объеме, однако от дачи показаний отказалась.

Женщина из подмосковного Воскресенска задушила 5-летнюю дочь поясом от халата, а потом утопила ее в ванной 8 июня в квартире одного из домов по Рабочей улице. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По версии СМИ, в день трагедии девочка смотрела мультфильмы, а ее мать готовила еду. После ребенок попросил принести воды, но вместо этого женщина напала на нее. Кроме удушения и утопления, 5-летняя девочка получила ножевое ранение в шею, уточняли журналисты.

Спустя время женщина направила мужу СМС со словами: "Ты мне надоел, я убиваю нашу дочь". СМИ также выяснили, что мать девочки работала продавцом в магазине, а отец – мастером на цементном заводе.