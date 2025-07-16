Тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями нашли в квартире на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В одной из квартир жилого дома на Щелковском шоссе в Москве нашли тела мужчины и женщины 1978 и 1990 года рождения. На них обнаружили ножевые ранения, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Предварительно, ранения они получили от 35-летнего знакомого, которого полицейские уже установили и задержали. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента и привлечение задержанного к уголовной ответственности.

Ранее в муниципальном округе Руза в подвале дома были найдены тела пожилой пары и их 15-летнего внука. На телах не было видимых признаков насильственной смерти.

В подвале пожилая пара занималась ремонтными работами по гидроизоляции, внук пенсионеров оказывал им помощь. Возбуждено уголовное дело.

Столичные правоохранители также задержали женщину, которая подозревается в убийстве сожителя на юго-востоке города. По версии следствия, 13 июля злоумышленница, поссорившись с сожителем в квартире на Волгоградском проспекте, нанесла по его телу не менее трех колото-резаных ранений. В результате мужчина скончался на месте происшествия.