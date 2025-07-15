Подозреваемый в расчленении сожительницы мужчина задержан в Красноярске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

В Красноярске задержали мужчину, который подозревается в убийстве сожительницы. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

2 июля в правоохранительные органы обратилась жительница города с заявлением о пропаже ее 34-летней подруги. Полиции удалось установить, что исчезновение носит криминальный характер и что к нему причастен ее 42-летний сожитель.

Следствие полагает, что преступление было совершено еще 10 июня. Мужчина нанес женщине несколько ударов кулаками, а утром обнаружил тело сожительницы без признаков жизни.

Для того чтобы скрыть преступление, злоумышленник расчленил труп, упаковал останки в пакеты и вывез их на автобусе и на такси, оставив их в разных районах города.

Он подозревается в совершении убийства. В ведомстве уточнили, что задержанный во всем сознался.

Ранее в Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве сожителя. По версии следствия, 13 июля злоумышленница, поссорившись с мужчиной в квартире на Волгоградском проспекте, нанесла по его телу не менее трех колото-резаных ранений. В результате он скончался на месте происшествия.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В скором женщине предъявят обвинения и изберут меру пресечения. Правоохранители инициировали проведение нескольких судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрической, судебно-медицинской и дактилоскопической.