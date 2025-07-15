В Москве задержана подозреваемая в убийстве сожителя женщина

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Правоохранители задержали женщину, которая подозревается в убийстве сожителя на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве.

По версии следствия, 13 июля злоумышленница, поссорившись с сожителем в квартире на Волгоградском проспекте, нанесла по его телу не менее трех колото-резаных ранений. В результате мужчина скончался на месте происшествия.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В скором женщине предъявят обвинения и изберут меру пресечения. Правоохранители инициировали проведение нескольких судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрической, судебно-медицинской и дактилоскопической.

"Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", – говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в Пущине. В материалах уточнялось, что тело 39-летней местной жительницы обнаружили в квартире. Погибшая была пристегнута наручниками к металлическому стеллажу, с признаками насильственной смерти. В другой комнате обнаружили тело мужа женщины.

Предположительно, между супругами произошел конфликт на фоне ревности. По версии правоохранителей, мужчина убил жену, а после покончил с собой.