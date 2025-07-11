Суд в Москве арестовал мужчину по делу об убийстве и разбое в 2004 году

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве отправил в СИЗО Дмитрия Антропова (Игоря Мартынова) по обвинению в убийстве и разбое, которые были совершены в 2004 году, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Тверской районный суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц.

При этом защита мужчины просила выбрать более мягкую меру пресечения, но суд в этом отказал. Подробности преступления не сообщаются.

Ранее двух жителей подмосковного Видного заключили под стражу по делу об убийстве, совершенном в 2011 году. По данным следствия, обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к своему соседу. Они планировали забрать у него ценности и деньги, но на отказ ударили его ножом в шею и руки.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а фигуранты уголовного дела обыскали квартиру и похитили золотую цепочку.

Преступление долгое время было не раскрытым, но в июне 2025 года одного из мужчин задержали за разбой, совершенный в 2013 году. На допросе он признался в убийстве жителя Московской области и сообщил о соучастнике преступления.