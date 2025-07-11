Жителя Электростали задержали по подозрению в убийстве и расчленении пенсионерки

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Полицейские подмосковного города Электростали задержали местного жителя по подозрению в убийстве и расчленении знакомой женщины. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МВД России по Московской области.

Ранее правоохранителям поступила информация о пропаже гражданки 1957 года рождения. Она ушла из дома и не вернулась. В ходе расследования подозрение полиции пало на ее знакомого ровесника.

По версии правоохранителей, между подозреваемым и жертвой случился конфликт. В ходе него женщине нанесли телесные повреждения, которые стали причиной ее смерти. После злоумышленник расчленил пенсионерку и отнес некоторые части тела на мусорку, а другие – закопал.

Правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего.

Ранее сообщалось о смерти пропавшей на Кузбассе 19-летней девушки. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве. Правоохранители задержали 22-летнего знакомого потерпевшей.