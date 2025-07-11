Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 11:20

Происшествия

Жителя Электростали задержали по подозрению в убийстве и расчленении пенсионерки

Фото: 123RF/danielt1994

Полицейские подмосковного города Электростали задержали местного жителя по подозрению в убийстве и расчленении знакомой женщины. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МВД России по Московской области.

Ранее правоохранителям поступила информация о пропаже гражданки 1957 года рождения. Она ушла из дома и не вернулась. В ходе расследования подозрение полиции пало на ее знакомого ровесника.

По версии правоохранителей, между подозреваемым и жертвой случился конфликт. В ходе него женщине нанесли телесные повреждения, которые стали причиной ее смерти. После злоумышленник расчленил пенсионерку и отнес некоторые части тела на мусорку, а другие – закопал.

Правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего.

Ранее сообщалось о смерти пропавшей на Кузбассе 19-летней девушки. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве. Правоохранители задержали 22-летнего знакомого потерпевшей.

"Московский патруль": столичный суд вынес приговор по делу об убийстве в 2011 году

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика