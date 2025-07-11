Американскую школьницу обвинили в убийстве родителей

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В США 17-летнюю Сару Грейс Паркер обвинили в убийстве своих родителей Кристен и Джеймса Броков. Все произошло в округе Кэролл штата Джорджия, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Fox 5.

О смерти пары стало известно 20 февраля. Подозреваемая связалась с правоохранителями после того, как ее младшая сестра обнаружила тела родителей дома. На месте преступления не было найдено следов насильственного проникновения в дом.

Офис шерифа после анализа найденных улик обвинил в убийстве 17-летнюю Паркер. Убитый Брок был отчимом девушки. Какое-то время она жила с родственниками и часто переезжала с место на место.

По словам представителей офиса шерифа, расследование все еще ведется. Правоохранители заявили, что есть вероятность новых арестов людей, связанных с преступлением.

Ранее в квартире в подмосковном Пущине нашли тело 39-летней женщины и ее мужа. Погибшая была прикреплена наручниками к металлическому стеллажу. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Доведение до самоубийства".