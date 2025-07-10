Фото: телеграм-канал SHOT

19-летняя девушка пропала в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

Информация об исчезновении жительницы Прокопьевска поступила полиции в понедельник, 7 июля. Сообщалось, что девушка перестала выходить на связь с родными. Во время следственных и оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что она погибла.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. В совершении этого преступления заподозрили 22-летнего знакомого девушки. К настоящему моменту мужчина задержан. Сейчас с ним работают следователи, которые планируют ходатайствовать об аресте злоумышленника.

Сотрудники регионального СК продолжают проводить следственные и иные мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства произошедшего, а также собрать и закрепить доказательственную базу.

Как уточнил телеграм-канал SHOT, 7 июля с телефона девушки пришло сообщение ее молодому человеку. В нем говорилось о ее решении расстаться. После этого с ее же номера было отправлено сообщение сестре, которое гласило, что девушка гуляет, но не может записать голосовое сообщение или ответить на звонок. В связи с происходящим родные пропавшей начали переживать и искали ее несколько дней.

По данным журналистов, до этого девушка так не пропадала. Она хорошо училась на третьем курсе технического колледжа, а также подрабатывала в приемной комиссии и занималась волонтерством. Ее хобби была стрельба из винтовки.

По данным SHOT, последним, кто видел студентку, был ее 22-летний знакомый, который тоже занимался волонтерством и дружил с молодым человеком пропавшей. Он якобы заходил к девушке за день до ее исчезновения, предлагая выпить. Неожиданно и без видимых на то причин мужчина напал на нее с ножом, после чего сложил тело в сумку и увез в лес. После этого молодой человек прибрался в квартире и покинул место преступления.

Предполагается, что именно он мог отправлять сообщения близким девушки. Как выяснили журналисты, позже в его квартире были найдены ноутбук и другие вещи студентки. При этом тело пропавшей еще не найдено.

Ранее в Омской области удалось найти 17-летнюю школьницу, которая ушла из дома два года назад и не вернулась. Девушка находилась в розыске с сентября 2023 года, когда сбежала из дома в поселке Индейка.

В полицию обратился житель Москаленского района, который рассказал, что все это время пропавшая жила в его семье. Пенсионеры планировали удочерить школьницу. СМИ также выяснили, что причиной побега девушки могли стать напряженные отношения с сожителем матери.

