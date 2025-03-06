Во Владивостоке найдена пропавшая 11-летняя девочка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во Владивостоке нашли пропавшую 11-летнюю девочку. Ее состояние оценивается как нормальное, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя УМВД РФ по Приморскому краю.

Информация о случившемся появилась изначально в пресс-службе поисковой организации "Примпоиск". Уточнялось, что девочка ушла из дома и не вернулась. Ее поисками занимались полицейские и волонтеры.

Причем в УМВД подчеркивали, что школьница уже не первый раз самовольно уходит из дома. Более того, она состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Еще одна пропавшая была найдена ранее в Омской области. 17-летняя школьница сбежала из дома в поселке Индейка два года назад и не вернулась.

Выяснилось, что все это время девочка проживала у жителя Москаленского района, семья которого планировала удочерить школьницу и заботиться о ней. СМИ писали, что причиной побега девушки могли стать напряженные отношения с сожителем матери.