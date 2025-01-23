Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 21:51

Общество

Хинштейн сообщил, что пропавшую в Железногорске 9-летнюю девочку нашли живой

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Девятилетняя девочка Мирослава, пропавшая недавно в Железногорске, найдена живой, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Как сообщают коллеги, сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", – добавил он.

Хинштейн выразил благодарность сотрудникам полиции и всем, кто был причастен к поискам девочки, и отметил, что криминального подтекста в ее пропаже, скорее всего, нет.

Однако, по его словам, ситуация "обнажила проблемы" области, в которой отсутствует полное функционирование системы "Безопасный город". Так, пропавших людей нельзя отследить по камерам, которые помогли бы в поисках.

"Это большая, серьезная задача, которую нам тоже предстоит решать, чтобы повысить уровень безопасности", – подчеркнул Хинштейн.

О том, что девочка пропала, заявил СУ СК по региону днем 23 января. Правоохранители уточняли, что школьница перед исчезновением находилась в гостях у подруги и вечером в этот же день, 22 января, правоохранительным органам поступило заявление о пропаже ребенка. Полицейские всю ночь искали девочку.

Хинштейн отмечал, что местоположение девочки не смогли определить, так как телефон она оставила дома.

Читайте также


общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика