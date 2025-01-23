Хинштейн сообщил, что пропавшую в Железногорске 9-летнюю девочку нашли живой

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Девятилетняя девочка Мирослава, пропавшая недавно в Железногорске, найдена живой, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Как сообщают коллеги, сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", – добавил он.

Хинштейн выразил благодарность сотрудникам полиции и всем, кто был причастен к поискам девочки, и отметил, что криминального подтекста в ее пропаже, скорее всего, нет.

Однако, по его словам, ситуация "обнажила проблемы" области, в которой отсутствует полное функционирование системы "Безопасный город". Так, пропавших людей нельзя отследить по камерам, которые помогли бы в поисках.

"Это большая, серьезная задача, которую нам тоже предстоит решать, чтобы повысить уровень безопасности", – подчеркнул Хинштейн.

О том, что девочка пропала, заявил СУ СК по региону днем 23 января. Правоохранители уточняли, что школьница перед исчезновением находилась в гостях у подруги и вечером в этот же день, 22 января, правоохранительным органам поступило заявление о пропаже ребенка. Полицейские всю ночь искали девочку.

Хинштейн отмечал, что местоположение девочки не смогли определить, так как телефон она оставила дома.