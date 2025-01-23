Девятилетняя девочка пропала после визита к подруге в Курской области

Фото: kursk.sledcom.ru

Следователи начали проверку после пропажи девятилетней девочки, которая накануне не вернулась домой в Железногорске. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Курской области.

Сотрудники уже осмотрели место, где школьницу видели в последний раз, опросили знакомых и родных девочки. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства инцидента и устанавливать местонахождение ребенка.

Пресс-служба регионального УМВД РФ уточнила, что школьница перед исчезновением находилась в гостях у подруги и вечером в этот же день, 22 января, правоохранительным органам поступило заявление о пропаже ребенка. Полицейские всю ночь искали девочку.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что искать ребенка помогают правоохранители, сотрудники МЧС и волонтеры.

"Начальник УМВД по Курской области Виктор Косарев заверил меня, что в ближайшие часы численность группы будет увеличена до 100. К сожалению, телефон она оставила дома и определить ее местоположение техническими средствами невозможно", – заявил глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее сотрудники полиции в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая потерялась в лесу и находилась там всю ночь. О пропаже дочери сообщила мать. По ее словам, ребенок ушел из дома и не вернулся.

На поиски школьницы выдвинулись правоохранительные органы двух городов Приморья – Фокина и Большого Камня, а вместе с ними и сотрудники МЧС, ФСБ, ГУФСИН, СК и других ведомств.

