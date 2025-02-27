В Омской области найдена пропавшая два года назад школьница

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В Омской области нашли 17-летнюю школьницу, которая ушла из дома два года назад и не вернулась, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным ведомства, девушка находилась в розыске с сентября 2023 года, когда сбежала из дома в поселке Индейка. Ее искали два года. После очередного объявления о поиске ребенка в полицию обратился житель Москаленского района, который рассказал, что все это время пропавшая жила в его семье. Пенсионеры планировали удочерить школьницу, заботились о ней.

В свою очередь, издание "НГС" сообщило, что причиной побега девушки могли стать напряженные отношения с сожителем матери.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде нашли живым 5-летнего Артемия. Он ушел из дома вечером и не вернулся. Поисками занимались полицейские, волонтеры и местные жители. Спустя время они его обнаружили в болоте, куда тот провалился, увяз по пояс и не смог выбраться.