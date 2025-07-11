Житель Кузбасса признался в убийстве 19-летней девушки

Фото: телеграм-канал "Следком Кузбасса"

В Кемеровской области 22-летний житель признался в убийстве 19-летней девушки, сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

Информация о пропаже жительницы Прокопьевска появилась 7 июля. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили знакомого девушки, который подтвердил свою причастность к ее исчезновению.

Молодой человек рассказал, что 6 июля приехал в квартиру студентки технического колледжа и из-за внезапно вспыхнувшей личной неприязни ударил ее по голове. Когда девушка потеряла сознание, он ударил ее ножом в область шеи, потерпевшая скончалась на месте.

Фигурант сначала покинул квартиру, но потом вернулся, завернул погибшую в плед, поместил тело в багажник авто и выехал в лесополосу. Там он замаскировал труп ветками и скрылся с места преступления. С мобильного телефона жертвы парень отправил сообщение ее близким, чтобы девушку не искали.

В ходе проверки показаний на месте он признался, где спрятал тело студентки. В СК отметили, что фигуранту предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 сентября.

Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, продолжается выполнение иных следственных и процессуальных действий, которые направлены на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее полицейские в Электростали задержали местного жителя по подозрению в убийстве и расчленении знакомой женщины.

По версии правоохранителей, между ним и жертвой случился конфликт. В ходе него женщине нанесли телесные повреждения, которые стали причиной ее смерти. После злоумышленник расчленил пенсионерку и отнес некоторые части тела на мусорку, а другие – закопал.