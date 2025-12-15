Учительница, пострадавшая от нападения школьника в Санкт-Петербурге, помещена в реанимацию

Фото: телеграм-канал SHOT

Учительницу математики, на которую напал школьник в Санкт-Петербурге, прооперировали, она находится в реанимации. Об этом газете "Известия" рассказал ее супруг Алексей.

Он отметил, что, по словам врачей, женщина в стабильном состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Мужчина также подчеркнул, что у его жены были хорошие отношения с классом – школьники были рады проводить с ней время, а сама учительница часто делилась с ним успехами учеников и посвящала себя работе.

Алексей добавил, что его жена долгое время подрабатывала репетитором, после чего пришла в школу. Напавший на нее ребенок учился не в ее классе, предположительно, она работала с ним всего 4 месяца.

В свою очередь, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Санкт-Петербургу представить доклад о ходе расследования уголовного дела по статье "Покушение на убийство". По информации следствия, пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербурге школьник нанес педагогу не менее трех ножевых ранений. После случившегося мальчик попытался покончить с собой, однако его остановили правоохранители.

По информации СМИ, подросток ударил учительницу со спины, когда та отвернулась к столу. После первого удара она обернулась, а нападавший дважды ударил ее в область груди.

