Отец напавшего на учителя в Петербурге не замечал у сына склонности к насилию

Фото: телеграм-канал "112"

Отец девятиклассника, напавшего с ножом на учительницу в Санкт-Петербурге, рассказал, что не замечал у ребенка склонностей к насилию. Его слова приводит портал 78.ru.

Мужчина рассказал, что он не проживает вместе с сыном около 1,5 года, однако они "периодически" общаются. Отец мальчика пояснил, что работает в другом регионе.

По его словам, сын увлекается спортом, в частности футболом, а также шахматами и шашками. На вопрос, любит ли его ребенок математику, мужчина ответил: "Не знаю".

"Нет от него никакой грязи. Не склонен ни к оружию, ни к чему подобному", – подчеркнул отец нападавшего.

Телеканалу "360" стали известны подробности инцидента. Как сообщил источник, учительница, на которую напал подросток, пришла в школу значительно раньше начала занятий, так как боялась опоздать из-за пробок. Примерно в 07:00 в ее кабинет зашел ученик, хотя занятия в школе начинаются в 08:30.

Педагог была удивлена, так как ожидала, что подросток придет на пересдачу контрольной после уроков, однако дала ему задания. Затем она села за стол вполоборота к ученику и приступила к проверке других работ. В этот момент подросток ударил ее ножом со спины.

После первого удара женщина обернулась, а нападавший дважды ударил ее в область груди. Ей удалось оттолкнуть подростка и выбежать из кабинета.

По данным телеканала, сотрудники Росгвардии прибыли в учебное заведение спустя 10 минут. В кабинете они обнаружили самого ученика на полу.

Как рассказали очевидцы, остальных учащихся долго не пропускали в школу, а затем разместили в спортивном зале. Доступ на второй этаж, где произошел инцидент, был открыт только для педагогов. Некоторые учителя, по данным источника, ходили "поникшие".

По предварительным данным, ученик напал на учительницу из-за плохой оценки. Ребенок нанес педагогу не менее трех ножевых ранений, пострадавшую доставили в больницу.

После случившегося ученик попытался покончить с собой, однако его остановили правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.