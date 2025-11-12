Старшеклассник напал на учителя в столичной школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ученик 10-го класса напал на педагога в столичной школе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.

По информации ведомства, во время перемены подросток дождался, когда педагог выйдет из класса, забрал со стола тетради и убрал их к себе в портфель. Когда учитель вернулась, она потребовала вернуть стопку на место, однако вместо этого школьник начал бить ее по голове. Женщина госпитализирована.

В департаменте подчеркнули, что данное поведение "абсолютно недопустимо", а также противоречит "нормам морали, нравственности и закона". Сейчас к делу привлечены правоохранители, а в школе проводится внутреннее расследование.

Отмечается, что подросток будет наказан по всей строгости закона после завершения проверки. Кроме того, будет рассмотрен вопрос об исключении ученика из школы.

