Суд арестовал мужчину после нападения с ножом на охранника станции метро "ЦСКА"

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в покушении на убийство охранника на станции метро "ЦСКА". Об этом сообщает столичное управление СК РФ в своем телеграм-канале.

По версии следствия, 5 августа фигурант в вестибюле станции на почве внезапно возникших неприязненных отношений не менее пяти раз ударил ножом сотрудника охраны метрополитена.

"Свой преступный умысел на совершение убийства он не довел до конца, поскольку потерпевший был оперативно госпитализирован в одну из городских больниц, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Фигурант задержан, в настоящий момент ему предъявлено обвинение. Следователи по данному делу назначили ряд судебных экспертиз, также дополнены свидетели произошедшего.

Ранее прокуратура заявила, что 39-летний мужчина попытался остаться в метро после закрытия. Когда к нему подошел сотрудник охраны и попросил покинуть станцию, фигурант развязал конфликт и начал вести себя агрессивно. После он ударил пострадавшего руками, а затем достал нож и нанес им удары.

